Зеленський провів розмову з новим прем'єром Британії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером у день призначення його новим прем’єр-міністром Великої Британії.
Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у X (Twitter).
Президент вказав, що привітав нового прем'єра з перемогою на виборах та побажав йому "успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом".
Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.
Я вдячний Кіру Стармеру за…Реклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024
"Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою", – зазначив Зеленський.
За його словами, вони скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.
Своєю чергою Стармер наголосив у X (Twitter), що боротьба України проти російської агресії "важлива для всіх нас".
"Підтримка Великої Британії залишається непохитною. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським незабаром", – зазначив він.
Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.
Президент Володимир Зеленський раніше привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.
Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.