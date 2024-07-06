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Зеленський провів розмову з новим прем'єром Британії

Новини — Субота, 6 липня 2024, 08:21 — Андрій Синявський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером у день призначення його новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у X (Twitter).

Президент вказав, що привітав нового прем'єра з перемогою на виборах та побажав йому "успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом".

"Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою", – зазначив Зеленський.

За його словами, вони скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.

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Своєю чергою Стармер наголосив у X (Twitter), що боротьба України проти російської агресії "важлива для всіх нас".

"Підтримка Великої Британії залишається непохитною. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським незабаром", – зазначив він.

Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Президент Володимир Зеленський раніше привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.

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Зеленський Велика Британія
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