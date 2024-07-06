Новый премьер Британии обсудил с фон дер Ляйен поддержку Украины

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщила пресс-служба британского премьера, информирует "Европейская правда".

Президент ЕК поздравила Стармера с победой на выборах.

Лидеры обсудили сферы тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС, включая поддержку Украины, изменение климата и региональную безопасность.

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Они также подчеркнули важность уникальных отношений между Великобританией и ЕС в решении этих вызовов.

Стармер и фон дер Ляйен договорились оставаться в тесном контакте и ждут личной встречи в ближайшее время.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стармером в день назначения его новым премьером.

Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.