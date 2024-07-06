Новый премьер Британии обсудил с фон дер Ляйен поддержку Украины
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщила пресс-служба британского премьера, информирует "Европейская правда".
Президент ЕК поздравила Стармера с победой на выборах.
Лидеры обсудили сферы тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС, включая поддержку Украины, изменение климата и региональную безопасность.
Они также подчеркнули важность уникальных отношений между Великобританией и ЕС в решении этих вызовов.
Стармер и фон дер Ляйен договорились оставаться в тесном контакте и ждут личной встречи в ближайшее время.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стармером в день назначения его новым премьером.
Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.
Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.