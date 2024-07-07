У Молдові завершується тримісячний перепис населення

Неділя 7 липня завершує перший за останні десять років перепис населення у Молдові, за допомогою якого хотіли актуалізувати дані про населення країни та умови їхнього проживання.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

7 липня є останнім днем збору даних у рамках перепису населення, що триває з 8 квітня.

За останніми даними статистичного відомства, які публікували 4 липня, на той момент переписувачі поспілкувалися з 2,4 млн жителів країни. Громадян запитували про ідентичність і релігійні переконання, освіту, зайнятість, склад родини, умови проживання та інше.

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Участь у переписі була обов’язковою, а за відмову відповідати на запитання загрожують штрафи від близько 2200 до 5500 гривень. У статистичному бюро пояснили, що державі необхідні актуальні дані про населення для ефективної розробки політики у низці сфер.

Під час перепису 2024 року спробували виправити організаційні недоліки перепису 2014 року, який тривав лише два тижні і тому близько п’ятої частини населення залишились неохопленими. Цього разу переписувачі приходили за адерсою до 5 разів, якщо не одразу застали господарів вдома, та могли записувати інформацію про відсутню людину також від членів родини, які проживають за тією ж адресою.

Попередні результати перепису населення мають опублікувати до 31 грудня 2024 року, а остаточні – лише у 2026 році.

На осінь у Молдові планують референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС, він пройде 20 жовтня – одночасно з президентськими виборами. Опитування на цю тему свідчили, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму на той момент ділилися майже навпіл.