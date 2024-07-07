В Молдове завершается трехмесячная перепись населения

Воскресенье 7 июля завершает первую за последние десять лет перепись населения в Молдове, с помощью которой хотели актуализировать данные о населении страны и условиях их проживания.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

7 июля является последним днем сбора данных в рамках переписи населения, которая длится с 8 апреля.

По последним данным статистического ведомства, которые публиковали 4 июля, на тот момент переписчики пообщались с 2,4 млн жителей страны. Граждан спрашивали об идентичности и религиозных убеждениях, образовании, занятости, составе семьи, условиях проживания и так далее.

Реклама:

Участие в переписи было обязательным, а за отказ отвечать на вопросы грозят штрафы от около 2200 до 5500 гривен. В статистическом бюро объяснили, что государству необходимы актуальные данные о населении для эффективной разработки политики в ряде сфер.

Во время переписи 2024 года попытались исправить организационные недостатки переписи 2014 года, которая длилась всего две недели и поэтому около пятой части населения остались неохваченными. На этот раз переписчики приходили по адресу до 5 раз, если не сразу застали хозяев дома, и могли записывать информацию об отсутствующем человеке также от членов семьи, проживающих по тому же адресу.

Предварительные результаты переписи населения должны опубликовать до 31 декабря 2024 года, а окончательные – только в 2026 году.

На осень в Молдове планируют референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС, он пройдет 20 октября – одновременно с президентскими выборами. Опросы на эту тему свидетельствовали, что мнения в обществе о необходимости такого референдума на тот момент делились почти пополам.