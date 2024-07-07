Макрон ще не вирішив, чи буде виходити зі зверненням до нації після закриття дільниць

Президент Франції Емманюель Макрон не виключає виступу-зверненням до нації після закриття виборчих дільниць, проте рішення з цього приводу ще немає.

Як інформують французькі ЗМІ, пише "Європейська правда", про це повідомили агентству AFP у команді президента.

Емманюель Макрон та його дружина Бріджит Макрон проголосували близько опівдня за місцем своєї реєстрації у містечку Туке на півночі країни.

ЗМІ поцікавилися, чи планує Емманюель Макрон виходити з публічним зверненням після завершення фінального туру дострокових парламентських виборів після 20:00 (21:00 за Києвом), коли закриються виборчі дільниці та почнуть оголошувати результати екзитполів.

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У команді президента відповіли, що на цей час ще нічого не вирішено і "все буде залежати від результатів".

Нагадаємо, голосування триває з 8 години ранку і станом на 12:00 явка стала найвищою за останні 40 років.

Останні опитування свідчать, що "Нацоб'єднання" все ж не отримає абсолютної більшості, що формальний лідер політсили Жордан Барделла називав умовою свого прем'єрства, однак стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

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