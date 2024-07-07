Макрон еще не решил, будет ли выходить с обращением к нации после закрытия участков

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает обращения к нации после закрытия избирательных участков, однако решения по этому поводу еще нет.

Как информируют французские СМИ, пишет "Европейская правда", об этом сообщили агентству AFP в команде президента.

Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит Макрон проголосовали около полудня по месту своей регистрации в городке Туке на севере страны.

СМИ поинтересовались, планирует ли Эмманюэль Макрон выходить с публичным обращением после завершения финального тура досрочных парламентских выборов после 20:00 (21:00 по Киеву), когда закроются избирательные участки и начнут объявлять результаты экзитполов.

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В команде президента ответили, что на данный момент еще ничего не решено и "все будет зависеть от результатов".

Напомним, голосование продолжается с 8 часов утра и по состоянию на 12:00 явка стала самой высокой за последние 40 лет.

Последние опросы свидетельствуют, что "Нацобъединение" все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политсилы Жордан Барделла называл условием своего премьерства, однако станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

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