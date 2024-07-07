Вибори у Франції: явка у перші години голосування стала найбільшою за останні 40 років

Явка на виборчих дільницях під час другого туру голосування на парламентських виборах у Франції станом на 12 годину дня стала найвищою більш як за 40 років.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Перші години другого туру голосування підтвердили настільки ж активну участь, як і під час першого туру.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині, а вже станом на 12:00 проголосували 26,63% виборців. Для порівняння, під час другого туру виборів 2022 року на цей час явка складала лише 19%.

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У першому турі фінальна явка склала 66,71% і стала найвищою з часів останнього розпуску Національної асамблеї у 1997 році.

Нагадаємо, голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Після закриття дільниць почнуть публікувати результати екзит-полів.

Останні опитування свідчать, що "Нацоб'єднання" все ж не отримає абсолютної більшості, що формальний лідер політсили Жордан Барделла називав умовою свого прем'єрства, однак стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

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