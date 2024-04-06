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Проросійський експрезидент Молдови мріє відновити стратегічне партнерство з Росією

Новини — Субота, 6 квітня 2024, 12:19 — Марія Ємець

Колишній президент Молдови Ігор Додон заявив, що хоче відновлення стратегічного партнерства Молдови з Росією і цього нібито прагнуть більшість громадян Молдови. 

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", таку заяву Додон зробив у суботу.

Ігор Додон нагадав, що 6 квітня виповнюється 32 роки від встановлення дипломатичних відносин з Росією, та пообіцяв відновити стратегічне партнерство з Москвою у разі повернення до влади. 

Він висловив впевненість, що його команда "зможе не лише повною мірою відновтии стратегічне партнерство з Росією, але й вивести відносини на новий рівень". 

"Дружба та співпраця з Росією і російським народом відповідають національним інтересам Молдови і молдовського народу. Усі опитування громадської думки свідчать, що цього прагнуть більшість наших громадян, попри відверто антиросійську політику, яку проводить режим Санду-PAS", – заявив Додон. 

Водночас, нещодавно Ігор Додон заявив, що не піде на вибори "за будь-яку ціну" і готовий підтримати іншого кандидата.

Нагадаємо, одне з останніх опитувань щодо настроїв у Молдові свідчить, що Мая Санду може програти президентські вибори. Водночас, у ньому не врахована думка молдовської діаспори, серед якої підтримка Санду дуже висока.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

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