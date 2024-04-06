Проросійський експрезидент Молдови мріє відновити стратегічне партнерство з Росією

Колишній президент Молдови Ігор Додон заявив, що хоче відновлення стратегічного партнерства Молдови з Росією і цього нібито прагнуть більшість громадян Молдови.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", таку заяву Додон зробив у суботу.

Ігор Додон нагадав, що 6 квітня виповнюється 32 роки від встановлення дипломатичних відносин з Росією, та пообіцяв відновити стратегічне партнерство з Москвою у разі повернення до влади.

Він висловив впевненість, що його команда "зможе не лише повною мірою відновтии стратегічне партнерство з Росією, але й вивести відносини на новий рівень".

"Дружба та співпраця з Росією і російським народом відповідають національним інтересам Молдови і молдовського народу. Усі опитування громадської думки свідчать, що цього прагнуть більшість наших громадян, попри відверто антиросійську політику, яку проводить режим Санду-PAS", – заявив Додон.

Водночас, нещодавно Ігор Додон заявив, що не піде на вибори "за будь-яку ціну" і готовий підтримати іншого кандидата.

Нагадаємо, одне з останніх опитувань щодо настроїв у Молдові свідчить, що Мая Санду може програти президентські вибори. Водночас, у ньому не врахована думка молдовської діаспори, серед якої підтримка Санду дуже висока.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.