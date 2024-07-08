Пророссийский Додон не будет баллотироваться на выборах президента Молдовы

Лидер Партии социалистов Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон дал понять, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента этой осенью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

По его словам, Партия социалистов (ПСРМ), которую он возглавляет, не будет выдвигать своего кандидата в президенты и поддержит на выборах кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло.

"Кандидатом с твердым характером и высокими профессиональными и человеческими качествами является господин Александр Стояногло, которого Партия социалистов и я лично со всей уверенностью поддержим на этих президентских выборах, и наша цель – одержать на них победу", – отметил Додон.

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Он отметил, что оппозиция может совместно участвовать в предстоящих президентских выборах.

"Люди устали от амбиций и эгоизма тех или иных партийных лидеров. Больше нельзя терять время", – добавил пророссийский политик.

Ранее Додон отметился скандальными заявлениями о развязанной РФ войне против Украины.

Сначала Додон не смог прямо ответить на вопрос, кто ввел войска в Украину, сказав, что "все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".

Когда его спросили о принадлежности Крыма, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, Додон ответил, что "по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война".

В апреле Додон заявлял, что хочет восстановления стратегического партнерства Молдовы с Россией, и что этого якобы хотят большинство граждан Молдовы.

О настроениях в Молдове читайте в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.