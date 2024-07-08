Україна підписала безпекову угоду з Польщею
Україна та Польща 8 липня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Підписання угоди відбулось під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави у понеділок. Угоду з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск.
Деталі угоди поки не розголошують.
Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.
Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них – стримані.
Президент Зеленський прибув до Варшави у понеділок вранці, перед тим, як вирушити на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні.
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