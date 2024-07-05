65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них – стримані

Переважна більшість українців вважають, що безпекові угоди з партнерами у продовження Вільнюської декларації G7 є корисними для обороноздатності України, але при цьому покладають на них стримані надії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування КМІС.

Загалом 65% респондентів вважають, що безпекові угоди із західними партнерами корисні для зміцнення обороноздатності України. Проте з них "дуже корисними" угоди вважають 18%, а інші 47% – "радше корисними". Ще 27% вважають, що угоди не особливо вплинуть на обороноздатність країни, або ж взагалі не потрібні.

Регіональні відмінності у сприйнятті присутні, але не дуже значні: показники варіюються від 59% на Сході до 68% на Заході. Скептичне ставлення до угод мають не більше чверті населення кожного регіону.

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При цьому 51% опитаних вважають, що Україна все одно отримає недостатню підтримку для ефективної протидії Росії.

На думку 27%, безпекові угоди допоможуть щонайменш стримувати російську армію і, можливо, звільнити деякі території. Тих, хто вірить, що завдяки угодам Україна отримає все необхідне для перемоги – 13%.

Збір даних проводився 16-22 травня 2024 року і 20-25 червня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України на підконтрольній території. Всього опитали 1067 повнолітніх громадян України, які на той час перебували в Україні.

Квітневе опитування Центру Разумкова засвідчило, що на той час понад 80% українців вважали, що безпекові угоди сприятимуть зміцненню України в протистоянні російській агресії, з них однозначно підтримали це твердження майже 44%.

Нагадаємо, останні з серії безпекових угод – з Євросоюзом, Естонією та Литвою – підписали 27 червня у Брюсселі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двосторонню угоду між Україною та Польщею майже точно підпишуть до саміту НАТО у Вашингтоні, що проходитиме 9-11 липня.