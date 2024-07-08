Украина подписала соглашение по безопасности с Польшей
Украина и Польша 8 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Подписание состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник. Соглашение со стороны Польши подписал глава польского правительства Дональд Туск.
Детали соглашения пока не разглашают.
После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.
Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.
Президент Зеленский прибыл в Варшаву в понедельник утром, перед тем, как отправиться на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне.
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