Зеленський обговорив у Польщі можливість передачі літаків з сучасною авіонікою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з главою польського уряду Дональдом Туском у понеділок обговорив можливість передачі літаків з сучасною натівською авіонікою.

Про це глава держави сказав на брифінгу у Варшаві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Україна вдячна Польщі за всі літаки, які та передала до цього. Йдеться, зокрема, про передані радянські винищувачі МіГ-29.

За словами президента, він обговорив у Варшаві передачу додаткових бойових літаків.

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"Ми піднімали питання щодо можливості передачі ще літаків з сучасною натівською авіонікою, щоби захистити наше цивільне населення, нашу мережу української енергетики", – розповів президент.

Зеленський також повідомив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Крім того, безпекова угода України і Польщі містить домовленість про створення Українського легіону – підрозділу, у якому зможуть пройти вишкіл на території Польщі громадяни України у Європі, щоб стати до лав Сил оборони України.