Зеленский обсудил в Польше возможность передачи самолетов с современной авионикой

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с главой польского правительства Дональдом Туском в понедельник обсудил возможность передачи самолетов с современной натовской авионикой.

Об этом глава государства сказал на брифинге в Варшаве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина благодарна Польше за все самолеты, которые та передала до этого. Речь идет, в частности, о переданных советских истребителях МиГ-29.

По словам президента, он обсудил в Варшаве передачу дополнительных боевых самолетов.

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"Мы поднимали вопрос о возможности передачи еще самолетов с современной натовской авионикой, чтобы защитить наше гражданское население, нашу сеть украинской энергетики", – рассказал президент.

Зеленский также сообщил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Кроме того, соглашение по безопасности Украины и Польши содержит договоренность о создании Украинского легиона – подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать в ряды Сил обороны Украины.