Французькі ультраправі приєднались до групи Орбана в Європарламенті

Ультраправа французька партія "Національне об’єднання" в понеділок, 8 липня, офіційно приєдналась до групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті, а її представник Жордан Барделла став президентом групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На зустрічі "Патріотів за Європу" в Брюсселі, яка тривала менш як 20 хвилин, ухвалили рішення про входження "Нацоб'єднання". Його 30 євродепутатів стали найбільшою національною делегацією в групі.

Формальний лідер французької ультраправої партії Жордан Барделла, який хотів обійняти посаду прем'єр-міністра Франції в разі перемоги на парламентських виборах у країні, став президентом "Патріотів за Європу".

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Посаду віцепрезидента віддали представниці угорської партії "Фідес" Кінзі Гал, а генеральним секретарем групи (це найвпливовіша адміністративна посада) став Філіп Клейс, який раніше обіймав цю ж посаду в іншій ультраправій групі "Ідентичність і демократія".

"Патріоти за Європу" таким чином стали третьою за величиною групою в Європарламенті, налічуючи 84 депутатів із 12 країн.

Нагадаємо, наприкінці червня прем'єр Угорщини Віктор Орбан разом з ультраправою Австрійською партією свободи (FPO) та центристською ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС, пообіцявши "нову еру", яка "змінить європейську політику".

Раніше до "Патріотів за Європу" приєднались нідерландська Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, португальська ультраправа партія "Chega" ("Досить") та іспанська Vox, яка залишила групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті для об'єднання з Орбаном.