Ультраправа партія влади Нідерландів приєднається до альянсу Орбана в Європарламенті

Керівна у Нідерландах ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса приєднається в Європарламенті до нового альянсу, очолюваного прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", про це Вілдерс повідомив у X (Twitter).

За його словами, PVV хоче об'єднати сили в Європарламенті, тому "з гордістю приєднається" до "Альянсу партріотів".

We are PVV-patriots, we love our nation. Strong and sovereign. Resisting illegal immigration. We defend peace and freedom. And support 🇺🇦. We protect our Judeo-Christian heritage. And our families.



We want to combine forces in the EP and will proudly join #PatriotsforEurope! 💪

