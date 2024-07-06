Ультраправа партія влади Нідерландів приєднається до альянсу Орбана в Європарламенті

Керівна у Нідерландах ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса приєднається в Європарламенті до нового альянсу, очолюваного прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", про це Вілдерс повідомив у X (Twitter).

За його словами, PVV хоче об'єднати сили в Європарламенті, тому "з гордістю приєднається" до "Альянсу партріотів".

We are PVV-patriots, we love our nation. Strong and sovereign. Resisting illegal immigration. We defend peace and freedom. And support 🇺🇦. We protect our Judeo-Christian heritage. And our families.



We want to combine forces in the EP and will proudly join #PatriotsforEurope! 💪 Реклама: July 5, 2024

"Ми – патріоти PVV, ми любимо нашу націю. Сильну й суверенну. Протистоїмо нелегальній імміграції. Ми захищаємо мир і свободу. І підтримуємо Україну. Ми захищаємо нашу юдео-християнську спадщину. І наші сім'ї", – зазначив Вілдерс.

PVV виграла парламентські вибори в Нідерландах у листопаді минулого року та є найбільшою партією в новій правій коаліції, яку на посаді прем'єра нещодавно очолив Дік Схооф.

Після оголошення Вілдерса до нового альянсу увійдуть депутати Європарламенту з шести країн. Для отримання статусу групи в Європарламенті необхідне членство в ній депутатів щонайменше з семи країн.

Раніше іспанська ультраправа партія Vox заявила, що залишить групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті, щоб приєднатися до нового альянсу, очолюваного прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Перед цим до цього об'єднання приєдналися "Фідес" Орбана, ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша, Австрійська партія свободи Герберта Кікля та португальські ультраправі.

Співзасновники групи сподіваються на рішення ще одного "важковаговика" із Франції – "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Також Орбан і Бабіш нібито мають надії, що італійська "Ліга" Маттео Сальвіні може зацікавитися участю в їхньому альянсі замість теперішньої групи "Ідентичність і демократія".

Нещодавно повідомляли, що "Альянсу патріотів" не вдалося залучити польську "ПіС" та партію словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Нагадаємо, 30 червня угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу" та заявили, що прагнуть зробити його "найбільшою фракцією європейських правих".