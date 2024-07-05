Ультраправі Іспанії залишать групу Мелоні в Європарламенті, щоб приєднатись до альянсу Орбана

Іспанська ультраправа партія Vox заявила, що залишить групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті, щоб приєднатися до нового альянсу, очолюваного прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Цей крок завдає удару по сподіваннях прем'єрки Італії Джорджії Мелоні, чия партія є найсильнішою в ЄКР, у тому, щоб зберегти їхні позиції як третьої за величиною групи в Європарламенті та очолити опозицію до більшості, що складається з поміркованих консерваторів, соціал-демократів та лібералів.

"Патріотичні сили, чия присутність в Європарламенті зросла, мають історичну можливість перетворити мандат виборців на одну велику групу, яка може стати альтернативою коаліції між правоцентристами, соціалістами та крайніми лівими", – йдеться у заяві Vox.

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Іспанські ультраправі також зазначили, що запропонована Орбаном група під назвою "Альянс партріотів" є відповіддю на заклик тих, хто "вимагає радикальної й термінової зміни курсу" ЄС.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль заявив в інтерв'ю газеті La Gaceta, що партія Мелоні "Брати Італії" "завжди буде партнером, другом та союзником Vox", а також подякував польській партії "Право і справедливість", яка відмовилася приєднатися до альянсу Орбана, за те, що вона "знаходиться в авангарді боротьби патріотів в Європі".

Відтак у "Альянсу патріотів" вже є п'ять партій-членів із семи, необхідних для формування фракції – окрім Vox це також "Фідес" Орбана, ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша, Австрійська партія свободи Герберта Кікля та португальські ультраправі.

Тож цій групі все ще потрібно буде переконати партнерів з двох інших країн приєднатися, щоб офіційно стати парламентською групою.

Співзасновники групи тепер сподіваються на рішення ще одного "важковаговика" із Франції – "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Також Орбан і Бабіш нібито мають надії, що італійська "Ліга" Маттео Сальвіні і Партія свободи Герта Вілдерса з Нідерландів можуть зацікавитися участю у їхньому об’єднанні замість теперішньої групи "Ідентичність і демократія".

Нещодавно повідомляли, що "Альянсу патріотів" не вдалося залучити польську "ПіС" та партію словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Вже існуючі або нові політичні групи-фракції у Європарламенті мають офіційно оголосити свої назви і склад до 15 липня, перед інавгураційним пленарним засіданням. Відтак на ці перемовини залишається менше двох тижнів.

Нагадаємо, 30 червня угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу" та заявили, що прагнуть зробити його "найбільшою фракцією європейських правих".