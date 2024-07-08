Reuters: НАТО потрібно 35-50 додаткових бригад для втілення планів захисту від Росії

НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії.

Про це стало відомо агентству Reuters від військового джерела на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

Джерело відмовилося надати більш детальну інформацію про плани, які є секретними. Відомо, що бригада налічує від 3 000 до 7 000 військовослужбовців, тому створення ще 35-50 таких підрозділів стане значним викликом.

Ще однією ознакою масштабу виклику, що стоїть перед НАТО, є те, що, за словами джерела, лише Німеччині доведеться вчетверо посилити свої сили і засоби протиповітряної оборони.

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На саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за більш ніж три десятиліття, і відтоді посадовці працюють над тим, щоб перевести ці документи в конкретні військові вимоги.

Очікують, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні цього тижня на саміті з нагоди 75-ї річниці Альянсу.

На прохання прокоментувати ситуацію офіційний представник НАТО сказав, що військові планувальники Альянсу визначили "детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту Альянсу".

"Протиповітряна і протиракетна оборона, далекобійні озброєння, логістика, а також великі сухопутні маневрені формування є одними з наших ключових пріоритетів", – додав посадовець.

"НАТО, ймовірно, буде ставити перед членами Альянсу вищі цілі щодо спроможностей, оскільки ми розвиваємо сили, здатні реалізувати наші плани і протистояти загрозам, з якими ми стикаємось. Ми впевнені, що наше стримування є і залишатиметься сильним", – додав він.

Міністерство оборони в Берліні відмовилось коментувати майбутні плани НАТО, оскільки вони засекречені. Воно заявило, що усіх членів Альянсу закликають координувати з НАТО свої потреби в силах і засобах, і що ці зусилля триватимуть і наступного року.

Незрозуміло, звідки союзники по НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад.

Раніше повідомляли, що на саміті у Вашингтоні НАТО має намір закликати країни дотримуватися суворішої стандартизації боєприпасів.

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