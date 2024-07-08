Reuters: НАТО нужно 35-50 дополнительных бригад для воплощения планов защиты от России

НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России.

Об этом стало известно агентству Reuters от военного источника на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

Источник отказался предоставить более подробную информацию о планах, которые являются секретными. Известно, что бригада насчитывает от 3 000 до 7 000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет значительным вызовом.

Еще одним признаком масштаба вызова, стоящего перед НАТО, является то, что, по словам источника, только Германии придется вчетверо усилить свои силы и средства противовоздушной обороны.

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На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые крупные оборонные планы Альянса за более чем три десятилетия, и с тех пор чиновники работают над тем, чтобы перевести эти документы в конкретные военные требования.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите по случаю 75-й годовщины Альянса.

На просьбу прокомментировать ситуацию официальный представитель НАТО сказал, что военные планировщики Альянса определили "детальные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты Альянса".

"Противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойные вооружения, логистика, а также крупные сухопутные маневренные формирования являются одними из наших ключевых приоритетов", – добавил чиновник.

"НАТО, вероятно, будет ставить перед членами Альянса более высокие цели по возможностям, поскольку мы развиваем силы, способные реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет оставаться сильным", – добавил он.

Министерство обороны в Берлине отказалось комментировать будущие планы НАТО, поскольку они засекречены. Оно заявило, что всех членов Альянса призывают координировать с НАТО свои потребности в силах и средствах, и что эти усилия будут продолжаться и в следующем году.

Непонятно, откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35-50 бригад.

Ранее сообщалось, что на саммите в Вашингтоне НАТО намерено призвать страны придерживаться более строгой стандартизации боеприпасов.

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