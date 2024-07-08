Уряд Угорщини хоче блокувати іноземне фінансування "провоєнних" ЗМІ

Угорський уряд у понеділок, 8 липня, анонсував так званий антивоєнний план дій, який зокрема передбачає викриття і блокування іноземних джерел фінансування ЗМІ, що начебто просувають "провоєнну" позицію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На брифінгу керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що уряд перевірить, чи використовують ЗМІ іноземні фонди, та ініціює законодавство, яке запобігатиме поширенню "провоєнної пропаганди" за рахунок такого фінансування.

"Уряд залишає за собою право повернути кошти, отримані цими ЗМІ з-за кордону на провоєнну пропаганду, відправнику", – додав він.

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За словами посадовця, рішення насамперед стосуватиметься фінансування з-за меж Європейського Союзу.

Окрім того, уряд Угорщини хоче звернутись до банків, енергетичних компаній та транснаціональних корпорацій, які отримують надприбутки в умовах "воєнного часу", з проханням зробити внесок до "оборонного фонду".

Невідомо, на що саме будуть витрачені ці гроші. Але, як нагадує Reuters, влада Угорщини вже стягувала з великих компаній податки на надприбутки для поповнення бюджету. Його дефіцит за останні чотири роки становив у середньому майже 7%.

Минулого місяця, нагадаємо, Управління із захисту суверенітету Угорщини, яке відстежує "іноземний вплив" на країну, розпочало розслідування проти угорського відділення антикорупційної організації Transparency International та незалежного угорського порталу журналістських розслідувань.

Угорські громадські організації раніше виступили проти створення Управління, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство. Негативний висновок також надала Венеційська комісія Ради Європи.