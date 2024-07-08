Правительство Венгрии хочет блокировать иностранное финансирование "провоенных" СМИ

Венгерское правительство в понедельник, 8 июля, анонсировало так называемый антивоенный план действий, который, в частности, предусматривает разоблачение и блокирование иностранных источников финансирования СМИ, якобы продвигающих "провоенную" позицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На брифинге руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство проверит, используют ли СМИ иностранные фонды, и инициирует законодательство, которое предотвратит распространение "провоенной пропаганды" за счет такого финансирования.

"Правительство оставляет за собой право вернуть средства, полученные этими СМИ из-за рубежа на провоенную пропаганду, отправителю", – добавил он.

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По словам Гуйяша, решение прежде всего будет касаться финансирования из-за пределов Европейского Союза.

Кроме того, правительство Венгрии хочет обратиться к банкам, энергетическим компаниям и транснациональным корпорациям, которые получают сверхприбыли в условиях "военного времени", с просьбой сделать взнос в "оборонный фонд".

Неизвестно, на что именно будут потрачены эти деньги. Но, как напоминает Reuters, власти Венгрии уже взимали с крупных компаний налоги на сверхприбыли для пополнения бюджета. Его дефицит за последние четыре года составлял в среднем почти 7%.

В прошлом месяце, напомним, Управление по защите суверенитета Венгрии, которое отслеживает "иностранное влияние" на страну, начало расследование против венгерского отделения антикоррупционной организации Transparency International и независимого венгерского портала журналистских расследований.

Венгерские общественные организации ранее выступили против создания Управления, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие. Негативное заключение также дала Венецианская комиссия Совета Европы.