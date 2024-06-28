США розкритикували Угорщину за розслідування проти антикорупційних організацій

Сполучені Штати розкритикували розслідування в Угорщині щодо двох антикорупційних організацій, яке почало Управління із захисту суверенітету, що відстежує "іноземний вплив" на країну.

Як пише "Європейська правда", про це заявив Державний департамент США.

У заяві Держдепу йдеться, що він "глибоко стурбований" розслідуваннями та назвав їх "драконівськими діями".

Відомство зазначило, що спроби угорського уряду переслідувати, залякувати й карати незалежні організації суперечить принципам демократичного врядування, що ґрунтуються на верховенстві права.

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"Цей закон не обмежує можливості цього суб'єкта утискати права людини та основні свободи власних громадян та ставить під загрозу будь-яку країну, юридичну особу чи особу, яка вирішить співпрацювати з ними", – йдеться в заяві.

Держдеп запевнив, що США продовжуватимуть виступати на захист організацій громадянського суспільства та свободи ЗМІ "від цих антидемократичних заходів".

Раніше Управління із захисту суверенітету Угорщини, яке відстежує "іноземний вплив" на країну, розпочало розслідування проти угорського відділення антикорупційної організації Transparency International.

З лютого в Угорщині, відповідно до закону про "захист суверенітету", працює нове Управління із захисту суверенітету, очолюване колишнім керівником проурядових ЗМІ. Воно має повноваження вести на власний розсуд розслідування проти будь-якої організації, яку підозрюють у фінансуванні з-за кордону, і вимагати її закриття.

Також закон забороняє кандидатам і політичним партіям "використовувати іноземне фінансування для впливу" під загрозою кримінальної відповідальності.

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.