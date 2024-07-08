У Трампа заявили, що його кандидата у віцепрезиденти оголосять протягом тижня

Старший радник кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що кандидат у президенти США від республіканців оголосить свою кандидатуру у віцепрезиденти до наступного понеділка, 15 липня.

Таке Міллер сказав в етері телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника кампанії експрезидента США, "до цього часу наступного понеділка ми будемо знати, кого Трамп обрав своїм віцепрезидентом на виборах 2024 року".

"Це може статися в будь-який час цього тижня. Це може статися буквально до першого дня з'їзду", – додав він, маючи на увазі національний з'їзд Республіканської партії США, який розпочнеться наступного понеділка.

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Міллер не став уточнювати списку потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента Трампа, але сказав, що експрезидент обговорював різні варіанти, а не лише ті, що у ЗМІ називали найбільш імовірними.

Серед таких зокрема фігурували сенатори-республіканці Марко Рубіо і Джей Ді Венс, а також губернатор Північної Дакоти Даг Бергам.

"Кого б він не обрав, він повинен бути здатним заступити на посаду і виконати роботу в перший же день. Кожен (кандидат. – Ред.) з різних кутів зору має свої сильні сторони, і я думаю, що вони справді можуть допомогти нації рухатися вперед", – вважає радник Трампа.

Нагадаємо, Трамп ще в січні заявляв, що в нього вже є кандидат на посаду віцепрезидента. За його словами, люди не будуть "настільки здивовані" його вибором партнера у передвиборчих перегонах.