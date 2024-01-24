Трамп про свого кандидата у віцепрезиденти: Люди не будуть сильно здивовані

Колишній президент США Дональд Трамп, який зараз змагається за президентську номінацію від Республіканської партії, натякнув, що в нього вже є кандидат на посаду віцепрезидента.

Заяву Трампа наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, люди не будуть "настільки здивовані" його вибором партнера у передвиборчих перегонах.

Відповідаючи на питання, коли він вирішить, хто може приєднатися до його команди як віцепрезидент, Трамп відповів, що це "ніколи не мало такого сильного впливу…як на вибори, так і на праймериз".

"Я можу вирішити, а можу і не вирішити щось протягом наступних кількох місяців. Поспішати нікуди. Це не матиме жодного впливу. Людина, яка мені подобається, дуже хороша, досить стандартна. Я думаю, що люди не будуть дуже здивовані, але я б сказав, що, ймовірно, є 25-відсоткова ймовірність того, що це буде саме ця людина", – сказав Трамп.

На початку цього місяця Трамп заявляв, що готовий розглянути кандидатуру на посаду віцепрезидента будь-якого з тих, хто змагався з ним за номінацію.

Раніше Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир. 15 січня він також здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові.

Перед праймериз у Нью-Гемпширі губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Наразі єдиною суперницею Трампа залишається колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Гейлі раніше заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Дональда Трампа, якщо він виграє номінацію від Республіканської партії.