У Трампа заявили, что его кандидата в вице-президенты объявят в течение недели

Старший советник кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев объявит свою кандидатуру в вице-президенты до следующего понедельника, 15 июля.

Такое Миллер сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя кампании экс-президента США, "к этому времени в следующий понедельник мы будем знать, кого Трамп выбрал своим вице-президентом на выборах 2024 года".

"Это может произойти в любое время на этой неделе. Это может произойти буквально до первого дня съезда", – добавил он, имея в виду национальный съезд Республиканской партии США, который начнется в следующий понедельник.

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Миллер не стал уточнять список потенциальных кандидатов на должность вице-президента Трампа, но сказал, что экс-президент обсуждал различные варианты, а не только те, что в СМИ называли наиболее вероятными.

Среди таких в частности фигурировали сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джей Ди Вэнс, а также губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

"Кого бы он ни выбрал, он должен быть способным заступить в должность и выполнить работу в первый же день. Каждый (кандидат. – Ред.) с разных углов зрения имеет свои сильные стороны, и я думаю, что они действительно могут помочь нации двигаться вперед", – считает советник Трампа.

Напомним, Трамп еще в январе заявлял, что у него уже есть кандидат на должность вице-президента. По его словам, люди не будут "настолько удивлены" его выбором партнера в предвыборной гонке.