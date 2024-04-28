ЗМІ дізнались, хто може стати віцепрезидентом у Трампа

Одним з ймовірних кандидатів на посаду віцепрезидента у Дональда Трампа є губернатор Північної Дакоти Даг Бергам.

Про це стало відомо виданню Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел порталу, команда Трампа вважає Бергама "безпечним варіантом", який може залучити голоси поміркованих виборців.

Співрозмовники видання розповіли, що Трамп і його дружина Меланія приймали Бергама і його дружину Кетрін у своїй резиденції Мар-а-Лаго на великодньому бранчі.

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За словами джерел, останніми тижнями Трамп часто згадував ім'я Бергама в розмовах з союзниками.

Представники Трампа і Бергама відмовились від коментарів.

Два джерела, знайомі з ходом думок Трампа, сказали, що йому подобається виважена поведінка Бергама і його губернаторський досвід.

Портал зазначає, що риси Бергама дуже схожі з Майком Пенсом, якого Трамп обрав віцепрезидентом у 2016 році.

Як зазначає видання, Бергам погоджується з Трампом у багатьох питаннях, зокрема, щодо абортів.

Бергам також претендував на роль кандидата у президенти США від республіканців, але вибув з перегонів у грудні.

Після цього Трамп натякнув, що у разі перемоги на виборах планує призначити його на важливу роль у своїй адміністрації.

Нагадаємо, у січні Трамп заявляв, що в нього вже є кандидат на посаду віцепрезидента. За його словами, люди не будуть "настільки здивовані" його вибором партнера у передвиборчих перегонах.