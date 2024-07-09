В Угорщині почався перерахунок голосів на виборах у Будапешті, де переміг опозиційний мер

В Угорщині розпочали повний перерахунок голосів на виборах мера Будапешта через місяць після того, як чинний мер, ліберал Гергей Корачонь, з мінімальною перевагою переміг кандидата, підтриманого партією прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

У вівторок офіційні особи розпочали перерахунок понад 700 тисяч дійсних бюлетенів, поданих на виборах 9 червня. Результати перерахунку розраховують оголосити в п'ятницю.

Рішення про новий підрахунок голосів ухвалили після рішень вищих судових інстанцій, винесених минулого тижня.

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Перерахунок недійсних голосів, проведений раніше, ще більше звузив результат до різниці в менш ніж 0,01%, хоча все одно показав, що мер Будапешта Гергей Корачонь випереджає суперника на 41 голос.

Його опонентом є Давід Вітезі, експерт з питань транспорту, який працював в уряді Орбана.

Орбан прагнув отримати контроль над ліберально налаштованим Будапештом. На виборах мера зняття в останню хвилину кандидатки від "Фідес" і рішення підтримати Вітезі, якого підтримувала інша партія, створило плутанину, яка призвела до великої кількості недійсних голосів, оскільки бюлетені для голосування на той час вже були надруковані.

За підсумками першого підрахунку Корачонь переміг із відривом всього у 324 голоси.

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