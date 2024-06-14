Проукраїнський мер Будапешта зберіг перемогу на виборах з відривом у 41 голос

Національна виборча комісія Угорщини 14 червня оголосила перемогу чинного мера Будапешта Гергея Корачоня на місцевих виборах, причому його відрив від другого місця склав лише 41 голос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Як повідомлялось, за підсумками першого підрахунку Корачонь переміг із відривом всього у 324 голоси. Але потім угорська Національна виборча комісія вирішила перерахувати голоси, тому що на деяких дільницях люди помилково голосували за кандидатку від партії влади "Фідес", яка знялась із виборів.

На засіданні виборчої комісії в п’ятницю оголосили, що після перерахунку Корачонь отримав 112 додаткових голосів, а його найближчий суперник, провладний кандидат Давід Вітезі – 395. Це означає, що мер Будапешта переміг на виборах мера з перевагою в 41 голос.

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Члени комісії також відхилили прохання Вітезі про повторне голосування у двох округах Будапешта. Після оголошення результатів на вулиці, де Корачонь зібрав демонстрацію, було чути радісні вигуки.

Вітезі визнав поразку й привітав опонента з перемогою, але заявив, що інцидент показує "серйозну проблему" з підрахунком голосів на угорських виборах, а "істерія та істерика Корачоня була безвідповідальною та аморальною".

Своєю чергою Корачонь у коментарі Telex підтвердив, що навіть після оголошеної перемоги клопотатиме про проведення повторних виборів.

Нагадаємо, Корачонь приїздив до Києва на початку 2023 року разом з трьома іншими мерами "Вишеградської четвірки". Він, зокрема, відвідував місця російських воєнних злочинів у Бучі.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Корачонь підіймав прапор України над мерією Будапешта.

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