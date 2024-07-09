В Венгрии начался пересчет голосов на выборах в Будапеште, где победил оппозиционный мэр

В Венгрии начали полный пересчет голосов на выборах мэра Будапешта через месяц после того, как действующий мэр, либерал Гергей Корачонь, с минимальным преимуществом победил кандидата, поддержанного партией премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Во вторник официальные лица начали пересчет более 700 тысяч действительных бюллетеней, поданных на выборах 9 июня. Результаты пересчета рассчитывают объявить в пятницу.

Решение о новом подсчете голосов приняли после решений высших судебных инстанций, вынесенных на прошлой неделе.

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Пересчет недействительных голосов, проведенный ранее, еще больше сузил результат до разницы в менее чем 0,01%, хотя все равно показал, что мэр Будапешта Гергей Корачонь опережает соперника на 41 голос.

Его оппонентом является Давид Витези, эксперт по вопросам транспорта, который работал в правительстве Орбана.

Орбан стремился получить контроль над либерально настроенным Будапештом. На выборах мэра снятие в последнюю минуту кандидата от "Фидес" и решение поддержать Витези, которого поддерживала другая партия, создало путаницу, которая привела к большому количеству недействительных голосов, поскольку бюллетени для голосования к тому времени уже были напечатаны.

По итогам первого подсчета Корачонь победил с отрывом всего в 324 голоса.

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