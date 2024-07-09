Швеція посилить вимоги для возз’єднання родин біженців

Уряд Швеції у вівторок, 9 липня, оголосив про посилення правил возз'єднання сімей мігрантів і потенційне розширення тестування ДНК для скорочення імміграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пропозиції шведського уряду передбачають, що для членів родин біженців, які хочуть возз’єднатись із ними у Швеції, посилять критерії в’їзду – зокрема рівень доходу.

Влада також розглядає можливість проведення більшої кількості тестів ДНК, щоб підтвердити, що люди, особливо діти, є родичами біженців – у випадках, коли їхню спорідненість не можна буде довести іншим чином.

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За словами міністерки міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард, право на сімейне життя є основоположним правом, але "нинішні правила є більш щедрими", ніж у Європейському Союзі.

Пропозиції, які ще мають бути затверджені парламентом, уряд хоче підготувати до січня 2025 року.

Швеція прийняла велику кількість мігрантів з 1990-х років – переважно з країн, охоплених конфліктами, таких як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак.

Уряд консервативного прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона пообіцяв протидіяти імміграції та злочинності після приходу до влади у 2022 році. Серед іншого, він уже ініціював перегляд соцвиплат для мігрантів неєвропейського походження.

У травні Рада ЄС остаточно ухвалила історичну реформу європейської системи притулку та міграції.