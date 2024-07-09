Швеция ужесточит требования для воссоединения семей беженцев

Правительство Швеции во вторник, 9 июля, объявило об ужесточении правил воссоединения семей мигрантов и потенциальном расширении тестирования ДНК для сокращения иммиграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Предложения шведского правительства предусматривают, что для членов семей беженцев, которые хотят воссоединиться с ними в Швеции, усилят критерии въезда – в частности уровень дохода.

Власти также рассматривают возможность проведения большего количества тестов ДНК, чтобы подтвердить, что люди, особенно дети, являются родственниками беженцев – в случаях, когда их родство нельзя будет доказать другим образом.

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По словам министра миграции Швеции Марии Мальмер Стенергард, право на семейную жизнь является основополагающим правом, но "нынешние правила являются более щедрыми", чем в Европейском Союзе.

Предложения, которые еще должны быть утверждены парламентом, правительство хочет подготовить к январю 2025 года.

Швеция приняла большое количество мигрантов с 1990-х годов – преимущественно из стран, охваченных конфликтами, таких как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

Правительство консервативного премьер-министра Ульфа Кристерссона пообещало противодействовать иммиграции и преступности после прихода к власти в 2022 году. Среди прочего, оно уже инициировало пересмотр соцвыплат для мигрантов неевропейского происхождения.

В мае Совет ЕС окончательно принял историческую реформу европейской системы убежища и миграции.