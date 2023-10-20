Влада Швеції хоче ускладнити надання соцвиплат неєвропейським мігрантам

Лідери трьох коаліційних партій Швеції та ультраправої партії "Шведські демократи", яка має одну з найбільших фракцій у парламенті, оголосили про наміри ускладнити надання соціальних виплат для неєвропейських іммігрантів для стримування міграції.

Про це вони написали у колонці для данської газети Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

Автори колонки пишуть, що Швеція з 2012 року прийняла понад 770 тисяч людей з країн поза межами Європейського Союзу та Європейської економічної зони.

"Разом з інтеграційною політикою, яка майже не висуває жодних вимог (до іммігрантів. – Ред.) і не надає жодних стимулів для інтеграції в суспільство, масова імміграція призвела до розколу Швеції", – стверджують вони.

Серед проблем інтеграції неєвропейських мігрантів лідери коаліції Швеції назвали "сегрегацію, соціальну ізоляцію, безробіття, погану шкільну успішність і відсутність спільних шведських цінностей".

У зв’язку з цим вони оголосили про наміри провести реформи, які вимагатимуть від неєвропейських іммігрантів вивчити шведську мову і знайти роботу на ринку висококваліфікованої праці Швеції.

Шведський уряд також планує запровадити обмеження на виплати для неєвропейських іммігрантів – наприклад на дітей, житло, безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною. А та допомога, яка буде виплачуватись, може затримуватись невизначений час.

Швеція приймала велику кількість іммігрантів з 1990-х років, переважно з таких охоплених конфліктами країн, як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак. Але в останні роки на тлі зростання рівня злочинності шведська влада публічно говорить про провал власної міграційної політики.

Антимігрантська риторика у Швеції загострилась у минулому році, коли перше місце на виборах здобула ультраправа партія "Шведські демократи". За її підтримки, але без її участі, був сформований чинний уряд країни.