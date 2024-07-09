Новий прем’єр Британії: Саміт НАТО має стати сигналом для Росії

Новий британський прем’єр-міністр Кір Стармер вважає, що саміт НАТО у Вашингтоні є шансом для його членів надіслати сигнал Росії після останнього масованого ракетного удару по Україні.

Про це Стармер сказав журналістам перед поїздкою на саміт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За словами прем’єра Британії, нинішній саміт НАТО – "це можливість для членів Альянсу об'єднатися, зміцнити свою рішучість, особливо в світлі цієї жахливої атаки (на Україну. – Ред.), протистояти російській агресії".

"Я радий, що маю можливість підтвердити і ще раз запевнити тверду підтримку, непохитну підтримку НАТО з боку лейбористів", – додав він.

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Стармер підкреслив, що з огляду на "жахливу атаку" по Україні "сигнал зараз ще важливіший, ніж раніше".

Минулого тижня лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Того ж дня він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Там він запевнив, що на саміті НАТО підтвердить "підтримку, яку ми будемо мати в цій країні і з нашими союзниками щодо України".

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.