Новый премьер Британии: Саммит НАТО должен стать сигналом для России

Новый британский премьер-министр Кир Стармер считает, что саммит НАТО в Вашингтоне является шансом для его членов послать сигнал России после последнего массированного ракетного удара по Украине.

Об этом Стармер сказал журналистам перед поездкой на саммит, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По словам премьера Британии, нынешний саммит НАТО – "это возможность для членов Альянса объединиться, укрепить свою решимость, особенно в свете этой ужасной атаки (на Украину. – Ред.), противостоять российской агрессии".

"Я рад, что имею возможность подтвердить и еще раз заверить твердую поддержку, непоколебимую поддержку НАТО со стороны лейбористов", – добавил он.

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Стармер подчеркнул, что ввиду "ужасной атаки" по Украине "сигнал сейчас еще важнее, чем раньше".

На прошлой неделе лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

В тот же день он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Там он заверил, что на саммите НАТО подтвердит "поддержку, которую мы будем иметь в этой стране и с нашими союзниками по Украине".

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.