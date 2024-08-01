Прем'єр Британії зустрінеться з керівництвом поліції після протестів через вбивство дітей

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з вищим керівництвом поліції в четвер після другої ночі зіткнень між протестувальниками і поліцією, викликаних смертю трьох дівчаток в результаті нападу з ножем у танцювальній школі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У середу ввечері в Лондоні тисячі антиімміграційних протестувальників зібралися біля офісу і резиденції Стармера на Даунінг-стріт, скандуючи "Врятуйте наших дітей" і "Ми хочемо повернути нашу країну".

Напередодні ввечері понад 50 поліцейських отримали поранення в результаті жорстоких зіткнень в англійському приморському місті Саутпорт, де в понеділок стався напад з ножем. 17-річний хлопець був затриманий поліцією за підозрою у вбивстві і замаху на вбивство.

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Офіс Стармера заявив, що він використає зустріч з поліцією в четвер, щоб "запропонувати їм повну підтримку уряду після численних резонансних інцидентів крайнього насильства і громадських заворушень на наших вулицях".

"Хоча право на мирний протест має бути захищене за будь-яку ціну, він дасть зрозуміти, що злочинці, які використовують це право для того, щоб сіяти ненависть і здійснювати насильницькі дії, зіткнуться з усією суворістю закону", – додали в його офісі.

Заворушення сталися після того, як у соціальних мережах була поширена неправдива інформація про те, що підозрюваний був радикальним ісламістським мігрантом.

Поліція не може надавати детальну інформацію про ймовірного нападника, але вона заявила, що інцидент не пов'язаний з тероризмом, і що нападник народився у Британії, спростувавши припущення про його походження.

Нагадаємо, у понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох дітей, ще кілька отримали поранення.