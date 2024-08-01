В Британии предъявили обвинения подозреваемому в резонансном убийстве детей

В Британии официально предъявили обвинения 17-летнему юноше, которого подозревают в совершении нападения с ножом на участников детского мастер-класса в Англии, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек были ранены.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

17-летнему подозреваемому официально предъявлено обвинение в тройном убийстве, десять обвинений в покушении на убийство и обвинение в ношении ножа. Утром в четверг он предстанет перед Магистратским судом Ливерпуля.

Подтверждают, что юноша проживал в сельской местности недалеко от города Саутпорт, где совершил нападение. Родился подозреваемый в Кардиффе.

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Прокуроры напомнили, что процесс еще продолжается и обвиняемый имеет право на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

Напомним, в понедельник 17-летний нападающий ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил трех маленьких девочек. Еще восемь детей получили ранения, из них пятеро в критическом состоянии. В тяжелом состоянии также двое взрослых.

Это событие возмутило страну и спровоцировало жесткие протесты, только за первую ночь пострадали около 40 правоохранителей. Беспорядки произошли после того, как в социальных сетях была распространена ложная информация о том, что подозреваемый был радикальным исламистским мигрантом.

В ночь на четверг беспорядки повторились, в центре Лондона задержали более 100 человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в связи с этими событиями планирует встречу с высшим руководством полиции.