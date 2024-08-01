У Держдепі США відповіли, за яких умов готові відновити підтримку Грузії

Cполучені Штати будуть готові відновити програми підтримки уряду Грузії у разі відмови влади від антизахідного та антидемократичного курсу.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу сказав представник Державного департаменту Ведант Пател.

Він прокоментував рішення США заморозити $95 млн допомоги на користь Грузії через антизахідний курс грузинської влади.

"США пішли на цей крок через останні антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинської влади, що несумісні з критеріями членства як у ЄС, так і у НАТО", – зазначив він.

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Пател нагадав, що опитування підтверджують прагнення абсолютної більшості грузинського населення до членства у ЄС, але влада своїми діями веде країну у протилежному напрямку.

"Ми продовжимо закликати грузинську владу повернутися на шлях демократії та євроатлантичної інтеграції шляхом скасування закону про іноземний вплив, відкликання інших суперечливих проєктів, припинення кампанії дезінформації і зобов’язання прозоро провести вибори і передвиборчу кампанію, з допуском міжнародних і національних спостерігачів", – зазначив Пател, додавши, що у такому разі США могли би надавати подальшу допомогу Грузії як демократичному партнеру.

Він також зауважив, що напруга між офіційним Тбілісі і Вашингтоном не означає зміну ставлення США до грузинського народу, і програми з підтримки демократії, верховенства права, незалежних ЗМІ у Грузії тощо продовжаться.

Як повідомляли, з 1 серпня у Грузії запрацював реєстр для реєстрації неурядових організацій та ЗМІ зі значною часткою іноземного фінансування, який було створено на основі закону про "іноагентів".

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