США заморожують $95 млн допомоги Грузії через антизахідні дії влади
Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги через антидемократичні дії влади, несумісні з прагненням країни стати членом Європейського Союзу та НАТО.
Про це в середу, 31 липня, оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".
За словами Блінкена, в результаті перегляду двостороннього співробітництва з Грузією Сполучені Штати "призупиняють надання допомоги на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду".
"Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО", – підкреслив він.
Держсекретар додав, що Сполучені Штати продовжать підтримувати "програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток".
"Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням", – підсумував Блінкен.
Нагадаємо, у травні грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів", який викликав масові протести та гостру критику Заходу.
Після цього в ЄС заявили про призупинення вступу Грузії, а США – про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.
Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.
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