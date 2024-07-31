США заморожують $95 млн допомоги Грузії через антизахідні дії влади

Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги через антидемократичні дії влади, несумісні з прагненням країни стати членом Європейського Союзу та НАТО.

Про це в середу, 31 липня, оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

За словами Блінкена, в результаті перегляду двостороннього співробітництва з Грузією Сполучені Штати "призупиняють надання допомоги на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду".

"Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО", – підкреслив він.

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Держсекретар додав, що Сполучені Штати продовжать підтримувати "програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток".

"Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням", – підсумував Блінкен.

Нагадаємо, у травні грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів", який викликав масові протести та гостру критику Заходу.

Після цього в ЄС заявили про призупинення вступу Грузії, а США – про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

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