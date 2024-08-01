В Госдепе США ответили, при каких условиях готовы возобновить поддержку Грузии

Соединенные Штаты будут готовы возобновить программы поддержки правительства Грузии в случае отказа власти от антизападного и антидемократического курса.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Государственного департамента Ведант Пател.

Он прокомментировал решение США из-за антизападного курса грузинских властей.

"США пошли на этот шаг из-за последних антидемократических действий и ложных заявлений грузинских властей, которые несовместимы с критериями членства как в ЕС, так и в НАТО", – отметил он.

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Пател напомнил, что опросы подтверждают стремление абсолютного большинства грузинского населения к членству в ЕС, но власть своими действиями ведет страну в противоположном направлении.

"Мы продолжим призывать грузинские власти вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции путем отмены закона об иностранном влиянии, отзыва других противоречивых проектов, прекращения кампании дезинформации и обязательства прозрачно провести выборы и предвыборную кампанию, с допуском международных и национальных наблюдателей", – заявил Пател, добавив, что в таком случае США могли бы оказывать дальнейшую помощь Грузии как демократическому партнеру.

Он также отметил, что напряжение между официальным Тбилиси и Вашингтоном не означает изменение отношения США к грузинскому народу, и программы по поддержке демократии, верховенства права, независимых СМИ в Грузии и т.д. продолжатся.

Как сообщалось, с 1 августа в Грузии заработал реестр для регистрации неправительственных организаций и СМИ со значительной долей иностранного финансирования, который был создан на основе закона об "иноагентах".

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