В Грузії почав діяти реєстр для "іноагентів"

У Грузії запрацював реєстр для реєстрації фінансованих з-за кордону неурядових організацій та ЗМІ, який було створено на основі закону про "іноагентів".

Про це повідомляє News-Georgia, пише "Європейська правда".

Закон зобов'язує реєструватися в реєстрі НУО і ЗМІ, понад 20% фінансування яких надходить із-за кордону. Їх оголошують "організаціями, що відстоюють інтереси іноземної сили".

На реєстрацію в організацій є один місяць, до 1 вересня.

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Після Мін'юст почне моніторинг з метою виявлення тих, хто ухилився. Поки незрозуміло, як він відбуватиметься.

До 1 січня 2025 року організації мають надати Мін'юсту декларації про доходи за 2023 рік. Після 1 січня – опублікувати дані про джерело і цілі фінансування на 2024 рік.

За нереєстрацію та неподання декларації передбачено штраф у розмірі 25 тисяч ларі. Згодом за кожен місяць прострочення стягуватиметься ще по 20 тисяч ларі.

Грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у травні, він викликав масові протести та гостру критику Заходу.

Після цього в ЄС заявили про призупинення вступу Грузії, а США – про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги.

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