Швеція спрямує чотири літаки на гасіння лісових пожеж у Болгарії і Північній Македонії

Шведські пожежні літаки допоможуть у гасінні лісових пожеж на кордоні Болгарії і Північної Македонії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Пожежні літаки для забору води будуть відправлені зі Скавсти, де вони дислокуються.

"Зараз Болгарія та Північна Македонія потребують підтримки від інших країн, і те, що ми допомагаємо, коли можемо, – це очевидно. Ми робили це раніше і самі отримували підтримку, це основна ідея співпраці ЄС у сфері цивільного захисту", – каже Дженні Варя, керівник підрозділу Шведського агентства з питань захисту і готовності громад, MSB.

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За словами Вар'ї, готовність до великих пожеж у Швеції все ще залишається на високому рівні, що забезпечується наявністю двох гелікоптерів у режимі очікування.

"Ми постійно відстежуємо ситуацію з пожежним ризиком у Швеції, і зараз він оцінюється як низький", – каже вона.

Як повідомлялося, на південному заході Болгарії з вечора вівторка гасять велику пожежу в полях поблизу населених пунктів, мешканцям двох сіл довелось евакуюватися.

У середу повідомляли, що пожежники в Північній Македонії третій день борються з дюжиною лісових пожеж, роздутих сильним вітром, після тижнів спекотної погоди у регіоні.