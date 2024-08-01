Швеция направит четыре самолета на тушение лесных пожаров в Болгарии и Северной Македонии

Шведские пожарные самолеты помогут в тушении лесных пожаров на границе Болгарии и Северной Македонии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Сегодня самолеты для забора воды будут отправлены из Скавсты, где они дислоцируются.

"Сейчас Болгария и Северная Македония нуждаются в поддержке от других стран, и то, что мы помогаем, когда можем, – это очевидно. Мы делали это раньше и сами получали поддержку, это основная идея сотрудничества ЕС в сфере гражданской защиты", – говорит Дженни Варья, руководитель подразделения Шведского агентства по вопросам защиты и готовности общин, MSB.

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По словам Варьи, готовность к крупным пожарам в Швеции все еще остается на высоком уровне, что обеспечивается наличием двух вертолетов в режиме ожидания.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию с пожарным риском в Швеции, и сейчас он оценивается как низкий", – говорит она.

Как сообщалось, на юго-западе Болгарии с вечера вторника тушат крупный пожар в полях вблизи населенных пунктов, жителям двух сел пришлось эвакуироваться.

В среду сообщалось, что пожарные в Северной Македонии третий день борются с дюжиной лесных пожаров, раздутых сильным ветром, после недель жаркой погоды в регионе.