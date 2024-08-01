Командувач ЗС Латвії виступив за обов’язковий військовий призов жінок

Командувач Національними збройними силами Латвії (НЗС) Леонід Калніньш пропонує обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку в службу державної оборони.

Про це він сказав у четвер у передачі Латвійського радіо Krustpunktā, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Наступного року військову службу у Латвії планується укомплектувати приблизно 1000 молодими людьми, щоб потім уже доходити до 4000 солдатів на рік.

Калніньш не заперечував, що несприятлива демографічна ситуація викликає занепокоєння через здатність укомплектувати необхідні 4000 солдатів. НЗС обов'язково доведеться шукати шляхи мотивації суспільства до участі в цьому виді служби.

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"Моя впевненість і установка, що воїн-доброволець – найкращий, найякісніший та найефективніший. І я сподіваюся, що за добровільної участі служба мотивуватиме і решту громадян Латвії, і та кількість, яку ми призиваємо в обов'язковому порядку, не буде у відсотковому відношенні великою", – зазначив командувач НЗС.

На запитання, чи не дійде Латвія до ситуації, що все-таки доведеться призивати всіх молодих людей, які досягли 18 років, незалежно від статі, командувач НЗС відповів, що він підтримав би те, що потрібно призивати людей обох статей в обов'язковому порядку. Це стало б мотивувальним елементом для представників чоловічої статі бути активними в службі, а не на якийсь час залишати країну і шукати причини не служити, упевнений Калніньш.

У підрозділах, в яких служать жінки, якість, ефективність і дисципліна набагато вищі, зазначив він.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив пропозицію щодо нової добровільної військової служби після того, як в уряді розкритикували ідею щодо відновлення призову.

У Бундесвері вважають, що якщо призов до війська відновлять, в армію варто залучати більше жінок.