Командующий ВС Латвии выступил за обязательный военный призыв женщин

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш предлагает обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке в службу государственной обороны.

Об этом он сказал в четверг в передаче Латвийского радио Krustpunktā, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В следующем году военную службу в Латвии планируется укомплектовать примерно 1000 молодыми людьми, чтобы потом уже доходить до 4000 солдат в год.

Калниньш не отрицал, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает беспокойство из-за способности укомплектовать необходимые 4000 солдат. НЗС обязательно придется искать пути мотивации общества к участию в этом виде службы.

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"Моя уверенность и установка, что воин-доброволец – самый лучший, самый качественный и самый эффективный. И я надеюсь, что при добровольном участии служба будет мотивировать и остальных граждан Латвии, и то количество, которое мы призываем в обязательном порядке, не будет в процентном отношении большим", – отметил командующий НВС.

На вопрос, не дойдет ли Латвия до ситуации, что все-таки придется призывать всех молодых людей, достигших 18 лет, независимо от пола, командующий НВС ответил, что он поддержал бы то, что нужно призывать людей обоих полов в обязательном порядке. Это стало бы мотивирующим элементом для представителей мужского пола быть активными в службе, а не на какое-то время покидать страну и искать причины не служить, уверен Калниньш.

В подразделениях, в которых служат женщины, качество, эффективность и дисциплина намного выше, отметил он.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус представил предложение о новой добровольной военной службе после того, как в правительстве раскритиковали идею о возобновлении призыва.

В Бундесвере считают, что если призыв в армию восстановят, в армию стоит привлекать больше женщин.