У Бундесвері виступили за залучення жінок у разі відновлення призову

З міркувань "рівних прав" генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр закликає залучати жінок до служби в Бундесвері, якщо призов буде відновлено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Броєр також вважає, що жінки повинні проходити військову службу, якщо призов буде відновлено. "Наразі ми маємо призупинену військову службу, яка, згідно з Основним законом, спрямована виключно на чоловіче населення. Ми повинні встановити тут рівність – але для цього нам спочатку потрібна відповідна політична і соціальна дискусія", – сказав Броєр.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус представив плани щодо нової моделі військової служби. Нова модель складатиметься з базової військової служби тривалістю шість місяців з можливістю додаткової добровільної військової служби тривалістю до 17 місяців. Буде запроваджена система обов'язкової реєстрації, в якій молоді чоловіки повинні будуть заявити про своє бажання і здатність нести військову службу. Молоді жінки також зможуть це зробити.

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Броєр висловився на користь моделі Пісторіуса: "З військової точки зору, нам потрібна здатність до розширення, не в останню чергу з огляду на плани НАТО".

"Загалом нам потрібно понад 400 тисяч тимчасових і професійних солдатів, а також резервістів. Щоб задовольнити цю потребу, нам потрібно близько 100 тисяч додаткових резервістів", – сказав генеральний інспектор.

Перед оприлюдненням плану Пісторіуса у ЗМІ потрапляв опис трьох різних моделей відновлення призову, найбільш "радикальна" з яких передбачала обов’язкове анкетування та відбір певної кількості призовників з-поміж обох статей, з можливістю альтернативної цивільної служби.