Туреччина підтвердила участь в масштабному обміні ув’язненими між Росією та США

Національна розвідувальна організація Туреччини заявила про посередництво між Росією та Сполученими Штатами в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє турецький телеканал NTV.

Розвідка Туреччини заявила, що за її координації сьогодні, 1 серпня, відбудеться "операція з обміну, яка є наймасштабнішою за останній період".

Відомство додало, що взяло на себе "основну посередницьку роль" в операції, та пообіцяло повідомити подробиці пізніше.

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Як пише NTV, обмін відбудеться в міжнародному аеропорту Есенбога, що на північний схід від Анкари. Не уточнюється, хто саме бере в ньому участь.

Американські джерела писали, що обмін ув’язнених між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, стосується 24 людей.

У межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

Також до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

Очікується, що в межах угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язують з обміном ув'язнених.