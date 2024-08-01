Турция подтвердила участие в масштабном обмене заключенными между Россией и США

Национальная разведывательная организация Турции заявила о посредничестве между Россией и Соединенными Штатами в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий телеканал NTV.

Разведка Турции заявила, что при ее координации сегодня, 1 августа, состоится "операция по обмену, которая является самой масштабной за последний период".

Ведомство добавило, что взяло на себя "основную посредническую роль" в операции, и пообещало сообщить подробности позже.

Реклама:

Как пишет NTV, обмен состоится в международном аэропорту Эсенбога, что к северо-востоку от Анкары. Не уточняется, кто именно принимает в нем участие.

Американские источники писали, что обмен заключенных между Россией, США, Германией и еще тремя странами, касается 24 человек.

В рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Вилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

Также в США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.

Ожидается, что в рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

Медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывают с обменом заключенных.