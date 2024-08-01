Байден натякнув, що не говорив з Путіним про обмін ув’язнених

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не розмовляв з Владіміром Путіним про обмін ув’язнених між Росією та Заходом, який відбувся в четвер, 1 серпня.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи планує він говорити з правителем Кремля, Байден сказав: "Мені не потрібно говорити з Путіним".

Востаннє двоє лідерів говорили в лютому 2022 року – за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:

Відтоді Байден все частіше зневажливо висловлювався про Путіна, називаючи його диктатором, бандитом і сучим сином.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

Центральне розвідувальне управління США завдяки багаторічним контактам із російською розвідкою "зіграло вирішальну роль" в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.