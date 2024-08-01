Туреччина заявила про обмін 26 ув’язнених між Росією та Заходом

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) заявила, що 1 серпня в Анкарі відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

У межах операції було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі, заявила турецька сторона.

"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США", – йдеться в повідомленні. Були залучені сім літаків: два – зі США і по одному – з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії

Реклама:

Там підтверджують, що в межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина і офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.

Турецька розвідка стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, а також координувала процес і забезпечувала його безпеку. Одним із фінальних етапів стала зустріч представників сімох країн у Туреччині в липні.

"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язували з обміном ув'язнених.