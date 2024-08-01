Байден намекнул, что не говорил с Путиным об обмене заключенных

Президент США Джо Байден дал понять, что не разговаривал с Владимиром Путиным об обмене заключенных между Россией и Западом, который состоялся в четверг, 1 августа.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, планирует ли он говорить с правителем Кремля, Байден сказал: "Мне не нужно говорить с Путиным".

Последний раз двое лидеров говорили в феврале 2022 года – за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

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С тех пор Байден все чаще пренебрежительно высказывался о Путине, называя его диктатором, бандитом и сукиным сыном.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

Центральное разведывательное управление США благодаря многолетним контактам с российской разведкой "сыграло решающую роль" в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.